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İstanbul depreme ne kadar hazır? Erdoğan yanıtladı son dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını cevaplıyor. Gazeteci Hakan Çelik'in "İstanbul depreme ne kadar hazır" sorusuna Erdoğankentsel dönüşümle ilgili de bilgiler vererek açıklamalarda bulundu. İşte detayları...

23 Şubat 2019 Cumartesi 22:15
İstanbul depreme ne kadar hazır? Erdoğan yanıtladı son dakika

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak canlı yayınında Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularını cevaplıyor. Gazeteci Hakan Çelik'in "İstanbul depreme ne kadar hazır" sorusuna Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili de bilgiler vererek açıklamalarda bulundu. İşte detayları...

İstanbul depreme ne kadar hazır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN TÜRK- Kanal D ortak canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin kendisine "İstanbul depreme ne kadar hazır?" sorusunu sorması üzerine Erdoğan, "Depremin sebeplerini iyi bilmemiz lazım. Japonya'da 8,9 şiddetinde depremler oluyor ama bakıldığında ağır neticeleri olmuyor. Nedeni yapıların sağlam olması. Orada depremde ağır faturalar ortaya çıkmıyor. Bizde ise Kartal'daki inşaatta gördük ki bina yapımında hurda malzeme kullanılmış. Bu şekilde kaçak yapılanmalar olursa depremin sonucu tabi ki ağır olur. TOKİ kullanılan malzeme konusunda hassasiyete sahip. Biz de arkadaşlarımızı bu noktada sıkıştırıyoruz. En ufak bir fire vermememiz lazım. TOKİ'yi biz şehirleşmede emniyeti, şehirleşmede güveni yakalayalım ve benim vatandaşım da burda huzurla yaşasın diye yapıyoruz. Mesela vatandaş geliyor diyor ki "Benim burda 5 tane dairem var" veya "benim 5-6 çocuğum var, her biri için bir daire vermeniz lazım" diyor. "Benim binamın değeri nedir, kalitesi nedir" noktasından bakmıyor. Benimki 50 değerindedir, sizinki 250 değerindedir, buna bakmıyor. "Bunu verecekseniz ben evet derim" diyor. Olaya bıurdan bakmak bizim işimizi zorlaştırıyor. Çoğunlukla kaçak yapılar oluyor. Böyle olunca netice almak zorlaşıyor. Bu yüzden vatandaşın da bize yardımcı olması lazım. Ölümler yaşandıktan sonra "eyvah eyvah" diyoruz. Bunu yaşamadan şu tedbire herkes yardımcı olsun. 81 vilayete Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yazılarını yazdı. İlgili yerleşimler ihtar edildi. Onların vasıtasıyla bu yerlerin süratle boşaltılmasını sağlıyacağz. Kiralarını devlet olarak karşılayarak yardımcı olacağız." açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 22:15
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