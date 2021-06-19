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Gündem İstanbul deprem merkez üssü nerede?
Gündem

İstanbul deprem merkez üssü nerede?

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbullular saat 15.07'de bir sarsıntı ile panik oldu. Pek çok kişi depremin merkez üssünün nerede olduğunu depremin kaç şiddetinde yaşandığını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul depreminin merkezi neresi?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 15:25:00 -
İstanbul deprem merkez üssü nerede?

İstanbul genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Alınan bilgiye göre, deprem İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçede hissedildi.

AFAD'tan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün İstanbul Kartal olduğu ve deprem şiddetinin 3,9 olduğu belirtildi. 7 kilometre derinlikte yaşanan deprem vatandaşların panik yaşamasına yol açtı.

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