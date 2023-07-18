İstanbul delege seçimini kim kazandı... Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu çekişmesi

CHP'de ilçe kongreleri, 5 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde tamamlandıktan sonra bu kongrelerde seçilen delegelerle, 16 Eylül-15 Ekim arasında il kongreleri gerçekleştirecek.

Peki İstanbul’da yaşanan Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu çekişmesinde son durum ne?

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi her ne kadar CHP İstanbul mahalle delege seçimlerinde, değişim yanlılarını hezimete uğramış gibi yazsa da gerçeklerin öyle olmadığı ortaya çıktı.

Bu hafta sonu yapılan delege seçimlerinde değişim yanlıları büyük üstünlük kurdu. İşte o sonuçlardan bazıları:

1) CHP Güngören’de İmamoğlu’na yakınlığıyla tanınan ilçe başkanı Temel Akkoç 4 büyük mahallenin 3'ünü kazandı

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2) CHP Küçükçekmece'de Canan Kaftancıoğlu'na yakınlığı ile bilinen ilçe başkanı Turgay Özcan tüm mahalleleri kaybetti.

Özellikle Atakent ve Halkalı merkez gibi kalabalık mahallelerde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu karşıtlığından öte mevcut yönetime tepki öne çıktı..

3) CHP Bağcılar'da Alevi yurttaşların olduğu mahallede mevcut yönetime tepki sebebiyle muhalefet ciddi oylar aldı... Bağcılar ilçe başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yakın duran isimlerden.

4) Başakşehir'de değişimci gençlerin listesi kazandı... Listenin yüzde 60’ı 30 yaş altı gençlerden oluşuyor.

Hafta sonu seçilen 110 delegeden 90'ı muhalefetten yani değişimden yana. Kaftancıoğlu ise Bahçelievler’den sonra Beylikdüzü’nde ve Silivri’de de liste çıkaramadı.

Kaynak: Odatv.com