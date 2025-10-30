İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya atılımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya atılımı yaptı. Başsavcılık sosyal medya platformu X'te hesap açtı. @istanbulCBS adlı hesap ilk paylaşımını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı.

Başsavcılığın X hesabından yapılan ilk paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Öte yandan başsavcılık, 6 hesabı da takibe aldı.

Hesaptan takip edilen kişi ve kurumlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Hakimler ve Savcılar Kurulu

İstanbul Valiliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü