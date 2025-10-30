  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya atılımı
Gündem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya atılımı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sosyal medya atılımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformunda yer alma kararı aldı. Cumhuriyet bayramında ilk paylaşımını yapan @istanbulCBS, 6 hesabı da takibe aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya atılımı yaptı. Başsavcılık sosyal medya platformu X'te hesap açtı. @istanbulCBS adlı hesap ilk paylaşımını da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı.

Başsavcılığın X hesabından yapılan ilk paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Türk milletinin en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin ilanının 102’nci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Öte yandan başsavcılık, 6 hesabı da takibe aldı.

Hesaptan takip edilen kişi ve kurumlar şöyle:

Cumhurbaşkanlığı

Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Hakimler ve Savcılar Kurulu

İstanbul Valiliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü

Sosyal medyada ölüme davetiye! Gençler arasında giderek yayılıyor!
Sosyal medyada ölüme davetiye! Gençler arasında giderek yayılıyor!

Gündem

Sosyal medyada ölüme davetiye! Gençler arasında giderek yayılıyor!

Bakanlık duyurdu: Doğal gaz faturalarında adaletsizlik son bulacak!
Bakanlık duyurdu: Doğal gaz faturalarında adaletsizlik son bulacak!

Ekonomi

Bakanlık duyurdu: Doğal gaz faturalarında adaletsizlik son bulacak!

İstanbul’da başsavcılıklara yeni isimler
İstanbul’da başsavcılıklara yeni isimler

Gündem

İstanbul’da başsavcılıklara yeni isimler

Başsavcılık yeni açıklama yaptı: Bahis rezaletinde izlenecek yol haritası!
Başsavcılık yeni açıklama yaptı: Bahis rezaletinde izlenecek yol haritası!

Gündem

Başsavcılık yeni açıklama yaptı: Bahis rezaletinde izlenecek yol haritası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23