İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un olimpik sporcuları hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sporcuları en iyi şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Erdem Aslanoğlu, milli sporcuların olimpiyatlara hazırlık süreci, Kovid-19 salgınına karşı aldıkları tedbirler ve turuncu-lacivertli kulübün projeleri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yeni normalleşme süreciyle haziran ayında tesisleri sporcuların hizmetine açtıklarını belirten Aslanoğlu, "3 bin 500 sporcumuz var. Tesislerdeki imkanlardan faydalanabilmeleri için ilk etapta olimpik ve A takım sporcularımızı burada topladık. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Birbirleriyle kaynaşmaları çok iyi oldu. Salgın süreci sertleşince önlemler almaya başladık. Belli olimpik sporcular dışında tesislere girişleri ve çıkışları kapattık. Çoğu sporcuyu tesislerimizde ağırlıyoruz. Bizde de Kovid-19 vakaları oldu ancak bu hiçbir zaman zincire dönüşmedi. Bu vakaları çok güzel bir şekilde izole ediyoruz, gerekli müdahaleleri yaparak pandemi dönemini atlatmaya çalışıyoruz. Sporcularımızı en güzel şekilde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü için önemine dikkati çeken Erdem Aslanoğlu, "Şu an olimpik ve paralimpik olarak 19 kota aldık. Buna 18+1 diyoruz. Meltem Hocaoğlu Akyol karatede kotayı almıştı ama şu anda daha tam onaylamadılar. Kota almaya aday 22 sporcumuz daha var. Her zaman olduğu gibi olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulüp olacağız. Ülkemizin bayrağını en yükseklerde dalgalandırmak bizi her zaman onurlandırıyor. Burada tamamen bunun için çalışıyoruz. Sporcularımıza, ülkemize altın madalya kazandırmaları ve orada bizi en iyi şekilde temsil etmeleri için hizmet ediyoruz. İnşallah olimpiyatlardan çok büyük başarılarla ülkemize döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Amatör branşlarda kapımız herkese açık"





Tüm branşlarda altyapı sporcularını desteklemek için çalışma yürüttüklerini vurgulayan Erdem Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldikten sonra kaynağımızı yabancı oyunculara aktarmak yerine altyapı sporcularımızı desteklemek için erkek basketbol takımımızı ligden çektik. Şimdi ikinci ligde mücadele ediyoruz. Kadroda yer alan oyuncuların çoğu altyapıdan. Erkek voleybol takımımız, Efeler Ligi'nde mücadele ediyor. İyi gidiyorlar. Kadın voleybol takımımız ise 1. Lig'de. Şu an ligde lider. Misli.com Sultanlar Ligi'ne çıktıkları takdirde onları da destekleyeceğiz. Amatör branşlarda kapımız herkese açık. Hocalarımızın çoğu milli takım hocaları, eski şampiyonlar. Onlar yeni yetenekler keşfediyor. Ben kendi adıma 'Türk sporunun hizmetkarıyım' diyorum. İnşallah bu çocuklarımız olimpiyatlarda göğsümüzü kabartacak."





- "Performans merkezi kuracağız"





Erdem Aslanoğlu, Cebeci Tesisleri'ne yeni bir performans merkezi kuracaklarını aktardı.

Sultangazi'de bulunan Cebeci Tesisleri'nin sporcular için önemine değinen Aslanoğlu, "Sporcularımız çok mutlu. Kulübümüz çok güzel bir şekilde ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bize çok güzel bir şekilde destek oluyor. Ekrem İmamoğlu da her zaman bizi takip ediyor. Sporcularla görüşüyor, kulübe uğruyor, biz de onu ziyaret ediyoruz. Şampiyonlarımızın dilinden anlıyoruz. Kulüpte kararlar alırken onların da fikirlerini alıyoruz. Cebeci Tesisleri'ne performans merkezi kuracağız. Başka planlarımız da var. Çalışmalarımız sürüyor. Güzel eserler bırakmak istiyoruz. Hedeflediğimiz sürede projelerimizi bitirerek İstanbul halkına en büyük hizmeti yapmış olacağız." şeklinde görüş belirtti.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde spor okulları açacaklarını ifade eden Aslanoğlu, "Altyapı hamlesi yapacağız. Pandemi dolayısıyla test aşamasındayız. İstanbul'un çeşitli yerlerinde spor okulları açıyoruz. Salgın geçtikten sonra çocukları tarayacağız. Başarılı olan sporcuları kulübümüze ve Türk sporuna kazandıracağız." diye konuştu.





- "Kabul edilemez bir davranış"





Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun, Paris Saint-Germain ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına sert tepki gösteren Erdem Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Kabul edilemez bir davranış. Çok büyük bir talihsizlik. Tamamen bir saçmalık. Bu duruma UEFA'nın hemen müdahale etmesi ve yeni hakemler ataması çok güzel bir hareket. Dünyanın her yerinden kulüpler, Medipol Başakşehir'in ve Webo'nun yanında oldu. Böyle olması gerekiyor. Bizim anlayışımıza göre herkes bir ve aynı. Bütün dünya aynı şekilde birleşti."