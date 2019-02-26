İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Polonya ekibiyle dostluk maçı yaptı





İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Onico ile dostluk maçı yaptı.

Bayrampaşa'daki Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyon kapsamında oynanan maçı Polonya ekibi 28-26, 21-25, 19-25, 25-23 ve 16-18'lik setlerle 3-2 kazandı.

Karşılaşmayı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Celalettin Deniztoker, kulüp genel sekreteri Hakan Şahin, voleybol şubesi sorumlusu Murat Karakale, Onico Kulübünün sahibi Tomasz Turczyn, Polonya temsilcisinin başkanı Piotr Gacek, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Joanna Pilecka izledi.

Müsabaka öncesinde kulüp başkanları, başantrenörler ve takım kaptanları, günün anısına birbirlerine plaket takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.





- Deniztoker: "Güzel bir dostluk maçı"





"Yerli ve milli kadro" düşüncesiyle sezona tamamı Türklerden oluşan kadrosuyla başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kulüp başkanı Celalettin Deniztoker, Onico'nun güçlü bir takım olduğuna değinerek, "Onico gibi bir Avrupa devini burada ağırlamaktan, onlarla dostluk maçı yaptığımız için mutluluk duyuyoruz. Güzel bir dostluk maçı." diye konuştu.

Voleybolda sezona iyi başlayamadıklarını aktaran Deniztoker, "Sezon isteklerimizin dışına çıktı ama takımımız 3-4 haftadır toparlanma sürecinde. Bundan sonra daha iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Deniztoker, 2020 Tokyo Olimoiyatları'na az süre kaldığını vurgulayarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları için şu anda 40'a yakın sporcumuz pota içinde. Niyetimiz en az 25 sporcuyu olimpiyatlara göndermek olacak." şeklinde görüş belirtti.





- Turczyn: "Umarım bu maç bizim dostluğumuzu daha da güçlendirir"





Tomasz Turczyn, oynadıkları maçın iki kulüp arasındaki dostluğu daha da güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Bu maç sayesinde daha da tecrübe kazanacaklarını aktaran Turczyn, şunları kaydetti:

"Bizi Türkiye'ye davet ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Umarım bu maç bizim dostluğumuzu ve iş birliğimizi daha da güçlendirir. Polonya Ligi'nde şu anda ikinci sıradayız. Umarım bu dostluk maçı bizi daha da güçlendirir ve tecrübelendirir. Bunun sayesinde de sezon sonunda şampiyon oluruz."

Türkiye'nin güçlü ekiplere ve milli takıma sahip olduğunu vurgulayan Turczyn, "Takım olarak erkek voleybolda faaliyet gösteriyoruz. Hem milli takımımız hem de Polonya'dan kulüpler her zaman Türk takımlarıyla zor maçlar yapıyor. Türkiye Ligi, çok güçlü takımlara sahip. Türkiye Milli Takımı da çok güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

- Özkan Hayırlı: "Bu sezon final oynamak istiyoruz"





İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un takım kaptanı Özkan Hayırlı, Efeler Ligi'nde bu sezon final hedeflediklerini söyledi.

Dostluk maçında karşılaştıkları Onico'nun güçlü bir ekip olduğunu anlatan Özkan, "Rakibimiz Polonya'nın en iyi takımlarından biri. Polonya A Milli Takımı'ndan 3-4 oyuncuya sahipler. Kendi liglerinde ikinci sırada. Çok güzel bir dostluk maçı olacak." diye konuştu.

Efeler Ligi'nde geçen sezonu üçüncü tamamladıklarını hatırlatan Özkan, "Bu sezon tamamen Türk oyuncularla mücadele ediyoruz. Çoğumuz milli takım oyuncusuyuz. Bu sezon final oynamak istiyoruz. Takım olarak lige sakatlıklardan dolayı kötü başladık ama bundan sonrasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Kupa Voley'de de devam ediyoruz. İlk 8'deyiz. Orada da favoriler arasındayız." diyerek sözlerini tamamladı.