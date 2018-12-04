THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, GFC Ajaccio'yu konuk edecek

- Türk ekibi, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi GFC Ajaccio ile karşılaşacak

04 Aralık 2018 Salı 11:38
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, GFC Ajaccio'yu konuk edecek

ANKARA (AA) - Voleybolda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi GFC Ajaccio'yu konuk edecek.

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta Fransa deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.

Türk ekibi, rakibine yarın 3-2 yenilse dahi adını 8'li finaller turuna yazdıracak.

GFC Ajaccio'nun rövanş maçını 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise tur atlayacak takım altın setin ardından belli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turu geçmesi durumunda Olympiakos (Yunanistan)-Shakhtior (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:38
  1. Erkekler CEV Kupası
  2. GFC Ajaccio
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Hiranur, ablasının iliğiyle hayata tutundu
    1. Minik Hiranur, ablasının iliğiyle..
    2. Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi..
    3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    4. Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!
    5. Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler..
    6. TIR çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
    7. Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir?
    8. "Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. İran'dan ABD'ye Basra Körfezi tehdidi
    11. Adana valiliği rezalete suspus
    12. TSK'nın gücüne güç katacak
    13. ANALİZ - Katar’ın OPEC’ten ayrılması..
    14. "Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli..
    15. Yozgat Şeker Fabrikası önünde..
    16. Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
    17. SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    19. Fethiye'de köpeklerin zehirlenmesine..
    20. Döviz kurları
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar