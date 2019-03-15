İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa 25 yaşında

Dünyanın en iyi çağrı merkezleri arasında yer alan Beyaz Masa, 25 yılda 100 milyondan fazla etkileşim sağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde vatandaşlara hizmet veren Beyaz Masa çeyrek asırdır İstanbul’a hizmet sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Twitter hesabından alıntılayarak destek verdiği Beyaz Masa’nın 25. yıl filmi sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.

CUMHURBAŞKANI TEBRİK MESAJI YAYINLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter üzerinden kurucusu olduğu Beyaz Masa’nın yıldönümünü kutladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa’nın tweetini alıntılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “25 yıl önce İstanbulluların her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm üretebilmek için temellerini attığımız ve bugün milletimize hizmetin, gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerinden biri olan İBB Beyaz Masa'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

1994 YILINDA 6 PERSONELLE HİZMET SUNUYORDU

Vatandaşlardan gelen her talep, şikâyet ve önerileri karşılayan Beyaz Masa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirildi. 1994 yılında 6 kişiyle İstanbullulara hizmet sunan Beyaz Masa, 1.600 kişiyle İstanbul’un ve İstanbulluların her türlü ihtiyaçlarına çözüm üretiyor.

100 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞLA ETKİLEŞİM SAĞLADI

1994 yılından bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Beyaz Masa, Halkla İlişkiler Müdürlüğü çatısı altında 25 yılda 104 milyon 677 bin 335 vatandaşla etkileşim sağladı. Bugün dünyanın en iyi çağrı merkezleri arasında yerini alan, ulusal ve uluslararası arenada aldığı ödüllerle adından söz ettiren ALO 153 Çağrı Merkezi kurulduğu günden bu yana 44 milyon 584 bin 688 çağrı karşıladı. “Her Meydanda Bir İBB” mottosuyla hizmet sunan Beyaz Masa İletişim Noktaları ve hizmeti İstanbulluların ayağına götüren Mobil İletişim Noktaları 32 milyon 99 bin 473 kişiye hizmet sundu.