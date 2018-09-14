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İstanbul Büyükşehir Belediye'den flaş karar! Trump'ın ismi silindi...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, ABD  Başkanı Trump'ın ismini taşıyan ŞişliMecidiyeköy'deki yaya alt geçidinin  adının değiştirilmesine karar verdi.

14 Eylül 2018 Cuma 19:04
İstanbul Büyükşehir Belediye'den flaş karar! Trump'ın ismi silindi...

Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu'nun ortak raporuyla İBB Meclisi  gündemine gelen konu görüşüldü. Raporda Şişli ilçesi Kuştepe Mahallesi'nde yer  alan "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin "Mecidiyeköy Yaya Alt Geçidi" olarak  değiştirilmesi talep edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, talebi oyladı. Meclisteki  üyeler, "Trump Yaya Alt Geçidi" isminin kaldırılması ve aynı yere "Mecidiyeköy  Yaya Alt Geçidi" adı verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, değişikliğin  son derece isabetli olduğunu belirterek, "Keşke aynı yere Karadeniz'de şehit  edilen evladımız Eren Bülbül'ün adı verilseydi. Bu çocuklar bizim şehitlerimiz.  Bunların adının yaşatılması gerekiyor." dedi.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 19:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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