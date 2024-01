İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık

Kurum burada yaptığı konuşmada, “Reklam değil hizmet vereceğiz. İstanbul’u yavaşlatmayacak, enerjisini artıracağız. İstanbul’u güçsüzleştirmeyecek, güç kazandıracağız. Biz göreve geldiğimizde İstanbullular azla yetinmeyecek. Daima daha iyisini isteyecek. Çünkü yapılacağından emin olacak! Siz kolay İstanbul’u yaşayacaksınız, zor işleri bize bırakacaksınız” dedi. Liyakat ve adalet döneminin geleceğini belirten Kurum, “Mevcut yönetim tarafından görevden alınan kardeşlerimizi yeniden işlerine kavuşturacağız. Biz, hiçbir kardeşimizi haksız yere görevinden etmeyeceğiz. Seçildiğimiz gün; İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki binlerce çalışma arkadaşımızın, emekçinin özlük haklarını olabilecek en yüksek noktaya taşıyacağız. Belediyemizde çalışan tüm kardeşlerimiz; İstanbul’a yaptığı hizmetin, alın terinin karşılığını en iyi seviyede alacak.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler’de Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya geldi. Kurum'a STK Buluşması etkinliğinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Emrullah Erkuş, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Esenler Kadın Kolları Başkanı Seher Kayrak Güler, AK Parti Esenler Gençlik Kolları Başkanı Samet Eren, Ak Parti Esenler Belediyesi başkan aday adayı Ahmet Bilal Kıymaz eşlik etti.

Esenler’de, Davutpaşa’da, Dörtyol’da ve vatandaşlarla buluştuğu her noktada aynı heyecanı, aynı coşkuyu gördüğünü belirten Kurum, “Sizinle bu yola çıkmanın mutluluğunu inanın kelimelerle tarif edemem. Beni, sizlerle yol arkadaşı yapan, yeniden İstanbul’da buluşturan Allah’a sonsuz şükürler ediyorum. Her birinize destekleriniz için yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Esenler’in kalbinde ayrı bir yeri olduğunu belirten Kurum, “Benim yüreğimde; Esenler teşkilatımızla buluşmanın heyecanı hep başka olmuştur. Esenler’imize her gelişimde, buradaki eserleri, yeni hizmetleri görmek beni çok mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

“Esenler politikalarla belediyecilikte öncü, yenilikçi hizmetlerin adresi olmuştur”

Esenler’in Tevfik Göksu ile büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını belirten Kurum, “Çevrede, şehircilikte, yeşil alanda, sosyal politikalarla belediyecilikte öncü, yenilikçi hizmetlerin adresi olmuştur.” dedi.

Tevfik Göksu’nun, AK Parti Büyükşehir Belediye meclisinde grup başkanı olarak 5 yıl boyunca bu şehrin hakkını savunduğunu belirten Kurum, “AK Parti’nin daima mihenk taşı olan “siyasetin yegâne merkezi insandır” düsturuyla; daima hakkın yanında durarak; İstanbul’un gündemini milletin gerçek dertlerini hep gündemde tuttu. Milletimize verdiği gerçek bilgilerle, algı belediyeciliğinin karşısında durdu. İşte bizim duruşumuz budur, işte AK Parti’nin duruşu budur, işte AK belediyeciliği dediğimiz budur, Gerçek belediyecilik anlayışı budur.” dedi.

Esenler’de Türkiye’nin ilk akıllı şehrinin adımlarının atıldığını belirten Kurum, “Esenler’e her geçen gün yeni yeşil alanlar kazandırılıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri burada yaşatılıyor. Kentsel dönüşüm uygulamalarının en iyi modeli burada yükseliyor. Hizmette, eserde yenilik ve öncü hizmetler burada hayat buluyor. Şunun altını önemle çiziyorum. İstanbul büyükşehir belediyesi şu son 5 yılda; hizmet ve eser anlamında Esenler belediyemizle dahi yarışamaz, yanından bile geçemez.” dedi.

“Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık”

“Belediyecilik dert ister, aşk ister, sevda ister” diyen Kurum, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz 5 yıl boyunca Tevfik başkanımızla bu dertle çalıştık, aynı aşkla mücadele ettik. Hep ne diyoruz? Biz kollarımızı öyle boş yere sıvamadık. Bir elimizle İstanbul’un 39 ilçesinde kentsel dönüşüm yaparken; bir elimizle milyonlarca metrekare millet bahçesini ve yeşil alanı İstanbullulara kazandırdık. Bir taraftan trafik sıkışıklığını bitirecek ulaşım hamleleri yaparken, diğer taraftan altyapı yatırımları yaptık. Bir yandan İstanbul’un gençleri için yeni tesisler açarken, diğer yandan Atatürk Kültür Merkezimiz gibi kültür sanat alanlarını milletin hizmetine sunduk.”

“Mevcut yönetim sadece seyrederken biz şantiye alanlarında sabahladık”

“Mevcut yönetim sadece seyrederken biz; şantiye alanlarında sabahladık. Geceler boyu süren planlamalar yaptık. Gündüzlerimiz bu planları icra ederken geçti. Bu şehrin her yerinde yüzlerce temel attık, yüzlercesinin de açılışını yapmanın şerefine eriştik. Her anımız, bu şehrin geleceğini tasarlamakla, her dakikamız bu şehrin kadınlarını, gençlerini, yaşlılarını; yediden yetmişe bütün İstanbulluları mutlu etmenin gayretiyle geçti. Hülasa biz tüm ekiplerimizle beraber; İstanbul’un dününde de vardık, bugününde de varız, yarınlarında da var olacağız! 31 Mart’ta İstanbul’umuzu; Esenlerle beraber kazanacağız! 31 Mart’ta İstanbul’umuzu Tevfik Başkanımızla beraber kazanacağız!”

İstanbul’a 5 yıldır verilemeyen hizmeti vermek için yola çıktıklarının belirten Kurum, “Biz dertliyiz! Bizim derdimiz, Sultan Fatih’in emaneti olan Güzel İstanbul’umuzu içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtarmaktır. Bizim derdimiz, İstanbul’umuza 5 yıldır verilmeyen, ama sonuna kadar hak ettiği o hizmetleri verebilmektir. Mevcut İBB yönetimi tarafından; bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen bu çözümsüzlük ortamını; tamamen dağıtmak gibi bir sorumluluğumuz var. İstanbullulara sesleniyorum! Bunlar, bilinçli bir programla, kasıtlı bir şekilde İstanbul’u durdurdular. Allah’ın izniyle; biz göreve geleceğiz ve İstanbul’un geleceğine kasteden bu yaklaşımı sonlandıracağız.” dedi.