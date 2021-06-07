  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çok sayıda kişi hastaneye başvurdu! Giriş çıkış kapatıldı
Valilik duyurdu! 49 kilo 918 gram esrar ele geçirildi
HDP'ye kapatma davasına AK Parti'den ilk açıklama
Şehit polisin kaza anı kameraya anbean yansıdı
Gündem İstanbul büyük bir facianın eşiğinden döndü
Gündem

İstanbul büyük bir facianın eşiğinden döndü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul’un büyük bir felaketten kurtarıldığını sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 16:19:00 -
İstanbul büyük bir facianın eşiğinden döndü

 Yeni Akit / ANKARA 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 100 bin ton ham petrol taşıyan tankerin felakete sürüklenirken durdurulduğunu belirterek, “İstanbul Boğazı büyük bir çevre felaketinden kurtarıldı.” İfadelerini kullandı.

100 bin ton ham petrolle İstanbul boğazına doğru sürüklenen bir tankerin kılavuz kaptanın üstün gayreti ile durdurulduğunu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurarak, “100 bin ton ham petrol taşıyan M/T RAVA tankeri @kiyiemniyet'inde görev alan kılavuz kaptanımızın ustalıkla yaptığı demirleme manevrası ve gemiyi sahilden uzaklaştıracak güç uygulaması sayesinde durduruldu ve İstanbul Boğazı büyük bir çevre felaketinden kurtarıldı.” ifadelerini kullanarak büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü fotoğraf ve haritalarla açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay