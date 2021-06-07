İstanbul büyük bir facianın eşiğinden döndü

Yeni Akit / ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 100 bin ton ham petrol taşıyan tankerin felakete sürüklenirken durdurulduğunu belirterek, “İstanbul Boğazı büyük bir çevre felaketinden kurtarıldı.” İfadelerini kullandı.

100 bin ton ham petrolle İstanbul boğazına doğru sürüklenen bir tankerin kılavuz kaptanın üstün gayreti ile durdurulduğunu aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurarak, “100 bin ton ham petrol taşıyan M/T RAVA tankeri @kiyiemniyet'inde görev alan kılavuz kaptanımızın ustalıkla yaptığı demirleme manevrası ve gemiyi sahilden uzaklaştıracak güç uygulaması sayesinde durduruldu ve İstanbul Boğazı büyük bir çevre felaketinden kurtarıldı.” ifadelerini kullanarak büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğünü fotoğraf ve haritalarla açıkladı.