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İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun yüzde 50’si bitti

İstanbul-Bursa-İzmirotoyolu projesinin Bursa-Susurluk etabındaki çalışmaları inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Esgin, “Otoyol projesinin yüzde 50’si tamamlandı. 2019 Eylül veya Ekim ayında tamamlanacak projeyle birlikte Mustafakemalpaşa ve Karacabey tarımdan turizme her alanda kalkınacak” dedi.

28 Ağustos 2018 Salı 18:17
İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun yüzde 50’si bitti

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte İstanbul-Bursa-İzmirotoyolu projesinin Bursa-Susurluk etabını inceleyen Milletvekili Mustafa Esgin, Proje Müdürü İlhan Zor’dan projenin teferruatları hakkında bilgi aldı.

Yapımı hızla devam eden projede bin 500 işçinin çalıştığı bilgisini alan Esgin, “AK Parti hükümetimizin gerçekleştirdiği önemli projelerden birisi olan İstanbul- Bursa-İzmir otoyolu projesi aynı zamanda dünyadaki 10 büyük projeden birisi olarak dikkat çekiyor. Projenin Bursa-Susurluk etabının yüzde 50’si tamamlanmış durumda. 60 kilometrelik üst yapı çalışmasından 32 kilometrelik kısmı tamamlanmış. Önümüzdeki yıl Eylül veya Ekim ayında proje tamamlanmış olacak. Bu proje sona erdiğinde Mustafakemalpaşa ve Karacabey'den İstanbul'a ulaşım 1,5 saat, İzmir'e ulaşım 2 saatte gerçekleşmiş olacak. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu projesi tamamlandığında Mustafakemalpaşa ve Karacabey stratejik bir hususiyete sahip. Bölgemizin İstanbul ve İzmir’e entegrasyonu ile birlikte ziraî kalkınmadan turizme, sanayiden pek çok alana kadar bölge adeta cazibe merkezi haline gelecek. Projenin Ankara sürecinin ve her aşamasını yakından takip ediyoruz. 2019 yılı Eylül veya Ekim ayında tamamlanması planlanan proje ile halkımız otoyolla ulaşımlarını sağlayacak” dedi.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:17
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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