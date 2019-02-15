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İstanbul- Bursa arası 1 saate iniyor | İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılıyor?

Çalışmaları devam eden ve herkesin merakla beklediği İstanbul- İzmir otoyolu, İstanbul- Bursa arasındaki yolculuğu da ciddi anlamda kısaltacak. Peki özellikle bu güzergahı kullanan milyonlarca kişinin merak ettiği İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı İstanbul- İzmir otoyolunun çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

15 Şubat 2019 Cuma 17:32
İstanbul- Bursa arası 1 saate iniyor | İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılıyor?

Çalışmaları devam eden ve herkesin merakla beklediği İstanbul- İzmir otoyolu, İstanbul- Bursa arasındaki yolculuğu da ciddi anlamda kısaltacak. Peki özellikle bu güzergahı kullanan milyonlarca kişinin merak ettiği İstanbul- İzmir otoyolu ne zaman açılıyor? Cumhurbaşkanı İstanbul- İzmir otoyolunun çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İstanbul-İzmir otoyolu ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da konuştu. Bursalılara önemli müjdeler veren erdoğan İzmir otoyolunun Bursa'ya seyahat edenler için de önemli bir kolaylık sağlayacağına değindi. Erdoğan, "İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda bir Bursa Otoyolu. İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek projeyi bu yıl içinde bitiriyoruz. Hızlı tren projesinin yapımı devam ediyor.

Bursa'da 20 baraj ve 15 gölet inşaa ettik. 9 baraj ve 2 göletin ise yapım çalışmaları devam ediyor. Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme kullanma ve sanayii suyu temin edeceğiz." diye konuştu.

"Bursa'da Teknosab'ı kuruyoruz"

Bursalı iş adamalarımıza 42 kat trilyon tutarında yatırım teşviki verdik. Biz üretiyoruz, çalışıyoruz.

Milli teknolojimize uygun şekilde Bursa'da teknoloji sanayi bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:32
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