İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu!

Dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşanan olayda sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü.

Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

UKRAYNA ŞÜPHESİ: KAHOVKA'DAN MI SÜRÜKLENDİ

Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Karadeniz'de serbest kalan mayınların daha önce de İstanbul Boğazı'na sürüklendiği görülmüştü. Serseri mayınlar çeşitli nedenlerle kıyılara sürüklenip tehlike yaratabiliyor.

Mayının menşei henüz bilinmiyor. Dolayısıyla Ukrayna'da savaşan taraflara ait olup olmadığı da kesin değil.