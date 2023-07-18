  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu!
Gündem

İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-07-18 11:28:00 - 2023-07-18 11:39:22
İstanbul Boğazı’nda mayın bulundu!

İstanbul Boğazı'nda, Sarıyer Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Boğazda mayın bulunması, Ukrayna savaşı nedeniyle daha önce Karadeniz'den sürüklenerek gelen mayınları akla getirdi.

Dün saat 17.00 sıralarında Kireçburnu sahilde yaşanan olayda sabah saatlerinde midye toplamak için boğazda dalış yapan kişi, su altında mayına benzeyen bir cisim gördüğünü iddia ederek ihbarda bulundu.

 

İhbar üzerine sahile gelen polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri boğazda arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda boğazda patlamamış halde eski bir mayın bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere götürüldü.

Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

 

UKRAYNA ŞÜPHESİ: KAHOVKA'DAN MI SÜRÜKLENDİ

Ukrayna’da yaşanan savaş nedeniyle Karadeniz'de serbest kalan mayınların daha önce de İstanbul Boğazı'na sürüklendiği görülmüştü. Serseri mayınlar çeşitli nedenlerle kıyılara sürüklenip tehlike yaratabiliyor.

Mayının menşei henüz bilinmiyor. Dolayısıyla Ukrayna'da savaşan taraflara ait olup olmadığı da kesin değil.

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

Aktüel

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası

İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

Gündem

İstanbul Boğazı gemi trafiğine yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Su alan yat battı
İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Su alan yat battı

Yaşam

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Su alan yat battı

Ukrayna Kırım Köprüsü'nü bir kez daha vurdu
Ukrayna Kırım Köprüsü'nü bir kez daha vurdu

Dünya

Ukrayna Kırım Köprüsü'nü bir kez daha vurdu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23