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Yaşam İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Su alan yat battı
Yaşam

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Su alan yat battı

Yeniakit Publisher
2023-06-11 16:14:00 - 2023-06-11 16:34:51

İstanbul Boğazı'nda içinde 15 yolcunun bulunduğu yat bir anda su alıp battı. Bebek iskelesine yanaşan yat, vinçle kaldırıldı.

İstanbul Boğazı gezisi sırasında içerisinde 15 yolcunun bulunduğu yat su almaya başladı. Bebek iskelesine yanaşan yatta bulunan yolcular tahliye edildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beşiktaş Bebek iskelesinden Boğaz'a açılan bir yatta meydana geldi. İddialara göre, 15 yolcusuyla Bebek'ten Boğaz'a açılan kiralık yatın kaptanı yatın su aldığını fark etti. Kaptan, yatı Bebek iskelesine yanaştırdı.

15 yolcu tahliye edildi

İskelede 15 yolcu tahliye edilirken, yat ise yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine çağrılan vinç ile yat battığı yerden yarım metre kaldırılarak, içine dolan sular boşaltıldı.


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