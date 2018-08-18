İstanbul Boğazı yeniden gemi geçişine açıldı
"Black Sea Championship" yat yarışları nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden geçişe açıldı.18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:52
"Black Sea Championship" yat yarışlarının tamamlanmasıyla İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi geçişleri yeniden başladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Black Sea Championship" yat yarışmaları nedeniyle saat 10.30'da İstanbul Boğaz, saat 10.30'da çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.
6 saat süren yarışların ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri 16.30'da tekrardan başladı.
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