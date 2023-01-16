  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı Masa'dan flaş karar! MİT, Merkez Bankası, Diyanet, TRT, TÜİK Başkanları...

Rusya Türkiye ilişkileri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü! Rus gaz arzı, doğalgaz merkezi kurulması...

Yunanistan'dan 'Türkiye' itirafı: Bir saat içinde gelebilirler

Grönland blokajı kırılmaya başladı! Kar o tarihte geliyor

Togg'da yeni adım yeni rekorlar: Akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak! Türkiye'ye dolar yağacak!

Muharrem İnce'den Babacan'a "SİHA" tokadı! Ali, eşekten düşmüşe dönecek

O ülkeye yatırım sözü verdiler: 30 milyar dolar

İsveç'ten skandal "Erdoğan" kararı! Böyle alçaklık görülmedi

Avrupa ülkesini Türkiye korkusu sardı: Türkler bir saat içerisinde gelebilir

İslami dönemde yapılan tarihi Mescid-i Kuba: İnşa edilen ilk en büyük mescid! Müjdesi her an gelebilir
Aktüel İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Aktüel

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı'nda Palau bayraklı dökme yük gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 19:54:00 -
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan Palau bayraklı MKK-1 adlı dökme yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Geminin kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında çift yönlü askıya alınan Boğaz trafiği, kuzey-güney yönlü olarak yeniden açıldı.

Olay

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alınmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadeleri kullanılmıştı.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından 3 römorkör yardımıyla karaya oturan gemiyi kurtardı.

Gemi, römorkörler tarafından çekilirken altında bir yırtık veya hasar oluşmaması için oldukça hassas bir operasyon yürütüldü.

Büyükdere demir sahasına çekilerek demirletilen dökme yük gemisi, Kartal demir sahasına götürüldü.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı

Gündem

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23