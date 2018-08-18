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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı!

"Black Sea Championship" yat yarışlarının tamamlanmasıyla İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi geçişleri yeniden başladı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:43
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı!

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Black Sea Championship" yat yarışmaları nedeniyle saat 10.30'da İstanbul Boğaz, saat 10.30'da çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılmıştı.

6 saat süren yarışların ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri 16.30'da tekrardan başladı.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 16:43
  1. İstanbul

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