İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ‘Farkındalık Şenliği’

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Engelli Öğrenci Birimi tarafından Dünya Engelliler Haftası kapsamında “Farklıyız Birlikte Mutluyuz” mottosu ile santralistanbul Kampüsü’nde Farkındalık Şenliği düzenlendi. Toplumda özel gereksinimli bireylerin kabulüne ve topluma eşit katılımlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen şenliğe özel gereksinimli öğrenciler, ebeveynleri, öğretmenleri ile BİLGİ ve Doğa Koleji öğrencileri katıldı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, “Bugün kapsayıcı bir toplum olmanın erdemini görmek adına tüm farklılıklarımızla bir araya geldik. Tüm öğrencilerin farklılıkları ile bir araya geldiklerini, neşe ile geçit töreninde yürüdüklerini ve bir bütün olduklarını büyük bir mutlulukla, gururla izledik. Bu topluluk farklılıkları kabul eden ve farklılıklara saygı duyan bir topluluk, tam da olması gerektiği gibi. En büyük dileğimiz bu ortamların toplumsal hayatın her alanında, okulda, sosyal ve sportif etkinliklerde, iş yerlerinde artarak çoğalması” dedi.

‘Önyargılar bir yana bırakılmalı’

Özel gereksinimli öğrencilerin akranlarıyla kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Farkındalık Şenliği’ni düzenlediklerini belirten BİLGİ Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer, “Dünya Sağlık Örgütü’nün Engellilik Raporu’na göre toplumların yüzde 15’i özel gereksinimli bireylerden oluşuyor. Türkiye’de yaklaşık 12 milyon özel gereksinimli birey bulunuyor. Özel gereksinimli bireyler eğitim, sağlık, istihdam, ulaşım, sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılım gibi alanlarda sorunlar yaşıyor. Bu sorunların önemli bir kısmı özel gereksinimi olmayan insanların olumsuz tutumları ve önyargılarından kaynaklanıyor. Oysa kapsayıcı bir toplum olmanın temelini farklıkları kabul eden, farklılıklara saygı gösteren, haklara duyarlı ve farklı ihtiyaçlara cevap veren yaklaşımlar oluşturur. Biz de özel gereksinimli bireylere yönelik olumsuz tutum ve önyargılardan kaynaklanan engelleri yıkmak için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz Farkındalık Şenliği’nde engeli olmayan öğrencileri, özel gereksinimli akranları ile bir araya getirdik. Şenlikte kurulan yakın arkadaşlıkların ve olumlu tutumların farklılıkları kabul eden ve saygı duyan bir toplumun oluşturulmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.

Öğrenci, ebeveyn ve öğretmenlerin katıldığı geçit töreni ile başlayan Farkındalık Şenliği’nde Bremen Mızıkacıları olarak anılan Down sendromlu çocukların yer aldığı müzik grubu perküsyon performansı ile sahne aldı. Yeditepe İşitme Engelliler Okulu, Tomurcuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı, Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği, İstanbul Gedik Üniversitesi Engelsiz Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi, Otistikler Derneği, Beyoğlu Doğa Koleji ve BİLGİ öğrencilerinin katıldığı şenlikte yüz boyamadan çikolata yapımına, empati parkurundan deneyim atölyesine, sanat ve yaratıcılık atölyesinden masal atölyesine kadar birçok etkinlik düzenlendi. Ceren Gökçe, Deniz Köse, Mehmet Mesut Uygun, Garen Yakupyan’nın resim sergisinin de yer aldığı şenlik, “Anneler Arası Paylaşım Toplantısı”nın ardından tüm katılımcıların bir araya geldiği dansla son buldu.

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