İstanbul Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
Aracında 5 yerinden vurularak silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.14 Eylül 2018 Cuma 16:13
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında silahlı bir kişi, aracının önünü kestiği Aslı Ç. 'yi hedef aldı.
Aslı Ç.'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan 5'inin vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Aslı Ç. tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
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