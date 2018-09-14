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İstanbul Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Aracında 5 yerinden vurularak silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

14 Eylül 2018 Cuma 16:13
İstanbul Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında  silahlı bir kişi, aracının önünü kestiği Aslı Ç. 'yi hedef aldı.

Aslı Ç.'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan 5'inin vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Aslı Ç. tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 16:13
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