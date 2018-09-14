İstanbul Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta dün saat 14.00 sıralarında silahlı bir kişi, aracının önünü kestiği Aslı Ç. 'yi hedef aldı.

Aslı Ç.'nin lüks aracına 7 kurşun isabet etti. Bu kurşunlardan 5'inin vücuduna isabet ettiği Aslı Ç. ağır yaralandı. Aslı Ç.'ye ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Aslı Ç. tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.