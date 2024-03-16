‘İstanbul başardı’ İmamoğlu'nun reklamı alay konusu oldu

Seçime sayılı günler kala CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iyice panikledi.

Yalana kırk takla attıran İmamoğlu, "her şey çok güzel olacak" yalanıyla kandırdığı İstanbulluları yine kandırmaya çalışırken fena rezil oldu.

Koltuğa gelmek için verdiği bol keseden salladığı vaatleri bile hatırlamayan Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul başardı' reklamıyla sosyal medyada alay konusu oldu.