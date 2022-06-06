İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Başakşehir sonuçları:

TOKİ İstanbul Başakşehir konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Başakşehir TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.

İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi!

Murat Yavuz

Sinem Ayşe Şen

Akgül Ün

Refik Soydan

Yüksel Güçtaş

Hatice Dolaş

Abdülkadir Yüksel

Hasan Hüseyin Taşbey

Kübra Aydın

Güldane Özden

Fatma Kuzu

Mustafa Gevşek

Yakup Kargın

İffet Akova

Ebru Göntürk

Hava Biçer

Ali Kırıkçı

Nursena Turgay

Muhammetül Emin Altay

Ahmet Burak Vardar

Kübra Aydın

Ahmet suna

Umut Altın

Aydın Türkmen

Burak Kahraman

Uğur kalp

Dudu Yıldız

Canan Ayaz

Cüneyt Sayar

Anıl Ayyıldız

Fırat Keskin

İshak Akan

Sevim Ayaz

Gönül Kılıçaslan

Seyfettin Çayır

Halil Üce

Ayşe Türedi

Songül Solmaz

Emine Tiken

Yasemin Baş

Sedat Demirtaş

Kemal Bostancı

Özcan Solak

Sefa Bozyel

Hacer Usta

Metin Yıldız

İsmail Hakkı Yavuz

Kadir Ayhan

Zeynep Kaya Kurt

Musa Vural

Mehmet Nuri Zabcı

Alaattin Memişoğlu

Fatih Sever

Ramazan Kılıçaslan

Hakan Aydın

Yakup Aslantaş

Turgay Şensoy

Hanım Bektaş

Erdal Göngör

Yusuf Özkaynak

Mehmet Keskinkılıç

Musa Vural

Fatih Sefer Dedeli

Erdal Yol

Mustafa Dündar

Hatice Cantimur

Mehmet Baştarla

Nuriye Şen

Şafak Gerçek

Ali Türkmen

Kasım Ataoğlu

Fatih Mercan

Murtaza Aydın

TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın