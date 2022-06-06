İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi! TOKİ Başakşehir sonuçları:
TOKİ Başakşehir sonuçları: İstanbul Başakşehir konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. İstanbul Başakşehir TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru sonucu neticesinde belli oldu. TOKİ Başakşehir kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. İşte İstanbul Başakşehir TOKİ sonuçları isim listesi.
TOKİ İstanbul Başakşehir konut kura sonuçları başvuru yapan hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Başakşehir TOKİ 2+1 ve 3+1 konutlar için hak sahipleri çekilen koru ile belli oldu. TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekiliş sonuçları isim listesi başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor.
İstanbul Başakşehir TOKİ kura sonuçları isim listesi!
Murat Yavuz
Sinem Ayşe Şen
Akgül Ün
Refik Soydan
Yüksel Güçtaş
Hatice Dolaş
Abdülkadir Yüksel
Hasan Hüseyin Taşbey
Kübra Aydın
Güldane Özden
Fatma Kuzu
Mustafa Gevşek
Yakup Kargın
İffet Akova
Ebru Göntürk
Hava Biçer
Ali Kırıkçı
Nursena Turgay
Muhammetül Emin Altay
Ahmet Burak Vardar
Kübra Aydın
Ahmet suna
Umut Altın
Aydın Türkmen
Burak Kahraman
Uğur kalp
Dudu Yıldız
Canan Ayaz
Cüneyt Sayar
Anıl Ayyıldız
Fırat Keskin
İshak Akan
Sevim Ayaz
Gönül Kılıçaslan
Seyfettin Çayır
Halil Üce
Ayşe Türedi
Songül Solmaz
Emine Tiken
Yasemin Baş
Sedat Demirtaş
Kemal Bostancı
Özcan Solak
Sefa Bozyel
Hacer Usta
Metin Yıldız
İsmail Hakkı Yavuz
Kadir Ayhan
Zeynep Kaya Kurt
Musa Vural
Mehmet Nuri Zabcı
Alaattin Memişoğlu
Fatih Sever
Ramazan Kılıçaslan
Hakan Aydın
Yakup Aslantaş
Turgay Şensoy
Hanım Bektaş
Erdal Göngör
Yusuf Özkaynak
Mehmet Keskinkılıç
Musa Vural
Fatih Sefer Dedeli
Erdal Yol
Mustafa Dündar
Hatice Cantimur
Mehmet Baştarla
Nuriye Şen
Şafak Gerçek
Ali Türkmen
Kasım Ataoğlu
Fatih Mercan
Murtaza Aydın
TOKİ'den ev kazanan bazı hak sahipleridir. TOKİ kura sonuçları TOKİ sitesi üzerinden ve devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın