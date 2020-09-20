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Gündem İstanbul Barosu'na DHKP-C soruşturması!
Gündem

İstanbul Barosu'na DHKP-C soruşturması!

Ölüm orucunda ölen DHKP-C'li Ebru Timtik'in posteri, İstanbul Barosu'nun binasına asılmış, skandal görüntüler infiale neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 15:42:00 -
İstanbul Barosu'na DHKP-C soruşturması!

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında DHKP-C’li teröristler tarafından şehit edildi. Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin devam eden soruşturma kapsamında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sırasında, DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır ile birlikte Ebru Timtik isimli sözde avukat, bir evin duvarına açılan hücrede yakalandı.

Ebru Timtik’in çok sayıda DHKP-C’li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenmişti. 2019’da cezavine giren Ebru Timtik, örgütün emriyle başladığı ölüm orucunun 238’inci gününde açlıktan öldü.

Ebru Timtik’in ölüm orucu yaptığı günlerde İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, bir video yayınlayarak DHKP-C’li isme açıkça destek vererek büyük bir skandala imza attı.

Baro binasına posteri asıldı

Timtik öldükten sonra, İstanbul Barosu’nda anma eylemi düzenlendi. Söz konusu etkinliğe, İstanbul Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu bizzat katıldı.

Tören sırasında, DHKP-C’li Timtik’in posteri, İstanbul Barosu binasına asıldı.

Soruşturma başlatıldı

DHKP-C’li Ebru Timtik’in posteri baro binasına asıldıktan sonra çok sayıda tepki gösterildi. Türkiye genelinde infiale neden olan skandal hamle sonrası, baro hakkında çok sayıda şikayet yağdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu dahil 11 baro yöneticisi, beyanda bulunmak üzere savcılığa çağrıldı.

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