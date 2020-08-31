İstanbul Barosu mu DHKP-C’nin bürosu mu?

Terörist Ebru Timtik’in dev fotoğrafının baro binasından asılmasına seyirci kalan ve “Timtik ölmedi” bildirisi yayınlayan İstanbul Barosu’nun, başta Ebru Timtik olmak üzere DHKP-C bağlantısı nedeniyle tutuklanan 18 terörist avukatın Baro üyeliğini devam ettirdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın katledildiği saldırıda dolaylı rol alan avukat kılıklı DHKP-C teröristi Ebru Timtik’in ölümüyle yasa gömülen İstanbul Barosu’nun, Timtik’le birlikte 18 DHKP-C’li teröristin baro üyeliğini devam ettirdiği ortaya çıktı.

DHKP-C’nin en ciddi yapılanması yargıda

Türkiye’yi hedef alan kanlı terör örgütü DHKP-C, FETÖ gibi kritik makam ve kuruluşlara sızarak yapışıp kalıyor. “Alisiz Alevilik” doğrultusunda inanç temelli olarak örgütlenen DHKP-C’nin legal sahada en ciddi yapılanması hukuk alanında gerçekleşiyor. Gece karanlığında kanlı eylemlere kalkışan DHKP-C militanları, mesai saatlerinde ise “sanık avukatı” olarak arzı endam ediyor. Bunun en somut örneği ise Halkın Hukuk Bürosu adlı oluşum. DHKP-C’li avukatların legal uzantısı olarak yapılanan Halkın Hukuk Bürosu’nun, İstanbul Barosu’nda da gölge iktidarlık kurduğu sürekli dillendiriliyordu.

Timtik öldü maskeler düştü

DHKP-C Türkiye Merkez Komitesi sorumlusu Kamile Kayır’la birlikte gizli bölmede yakalanan avukat Ebru Timtik’in girdiği açlık grevi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, İstanbul Barosu’nun maskesi tamamen düştü. Militan Ebru Timtik’in dev fotoğrafının baro binasından asılmasına seyirci kalan ve “Ebru Timtik ölmedi” bildirisi yayınlayan İstanbul Barosu, aleni olarak devlet düşmanı DHKP-C safında yer aldı. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da 28 Ağustos tarihli twitter paylaşımında “Ebru Timtik Ölmedi” yazısını paylaştı.

Sanki İstanbul Barosu değil DHKP-C bürosu

İstanbul Barosu, Ebru Timtik’i 32310 sicil numarasıyla ölene kadar “avukat” olarak kayıtlı tuttu. Bununla yetinmeyen İstanbul Barosu; Timtik gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve anayasal düzeni alaşağı etmeyi amaçlayan ve yargılanarak hüküm giyen 18 avukat görünümlü teröristi bünyesinde barındırmaya devam ediyor.

DHKP-C Türkiye Merkez Komitesi sorumlusu Kamile Kayır’la birlikte gizli bölmede yakalanan Ebru Timtik’i öldükten sonra bile himaye eden İstanbul Barosu; avukat kılığında girdikleri adliye binasında Savcı Kiraz’ı katleden DHKP-C’li teröristlerle irtibatı saptanan Şükriye Erden, “Terörden Arananlar” listesine yeşil kategoride yer alan ve firariyken yakalanan Oya Aslan, hakkında tam 13 farklı suçlama yöneltilen Ebru Timtik’in kardeşi Barkın Timtik gibi cübbeli militanları üyelikte tutuyor.

Mahkemede hüküm giyenler baroda

Ebru Timtik’le birlikte kalorifer peteği arkasında yapılmış gizli bölmede ele geçirilen Nadide Özdemir (sicil 57790), Görkem Ağdede (sicil 64554) ve Özkan Aslan da İstanbul Barosu’na göre adaleti savunan birer avukat. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yürüttüğü “DHKP/C’nin avukatlık yapılanması” davasında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” tespitiyle hüküm giyen Süleyman Gökten (sicil 34400), Ezgi Çakir Gökten (sicil 38885), Aycan Çiçek (sicil 33842) ile Naciye Demir (sicil 28410) de aylardır İstanbul Barosu’na kayıtlı sözde avukatlar listesinde. Firari sanık Güray Dağ da İstanbul Barosu’na göre herhangi bir davada avukatlık yapabilir.

‘Sicil’i kabarık

İşte çeşitli tarihlerde hüküm giyen veya tutuklanan ancak İstanbul Barosu’nda üyeliği silinmeyen avukat görünümlü DHKP-C teröristleri:

n Ebru Timtik (sicil 32310),

n Barkın Timtik (sicil 32309) 18 yıl 9 ay kesinleşen hapis cezası,

n Şükriye Erden (sicil 31701) 12 yıl kesinleşen hapis cezası,

n Oya Aslan (sicil 32019),

n Güray Dağ (sicil 29305) firari,

n Süleyman Gökten (sicil 34400) 10 yıl 6 ay kesinleşen hapis cezası,

n Ezgi Çakir Gökten (sicil 38885) 8 Yıl kesinleşen hapis cezası,

n Aycan Çiçek (sicil 33842) 9 Yıl kesinleşen hapis cezası,

n Naciye Demir (sicil 28410) 9 Yıl kesinleşen hapis cezası,

n Yaprak Türkmen (sicil 41543) 3 Yıl 9 ay kesinleşen hapis cezası,

n Zehra Özdemir (sicil 36386 ) 3 Yıl 9 ay kesinleşen hapis cezası,

n Nadide Özdemir (sicil 57790) (DHKP-C yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklu),

n Görkem Ağdede (sicil 64554) (DHKP-C yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklu),

n Özkan Aslan (sicil 69343) (DHKP-C yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklu),

n Avni Güçlü Sevimli (sicil 28001),

n Taylan Tanay (sicil 28914),

n Gülvin Aydın Savran (sicil 29441),

n Efkan Bolaç (20364).