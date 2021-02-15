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Aktüel İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı
Aktüel

İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı yeniden yükselişe geçerek yüzde 47,20'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:22:00 -
İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlı yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 28,04 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 47,20 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 53,07, Terkos'ta yüzde 45,25, Sazlıdere'de yüzde 23,26, Alibey'de yüzde 53,09, Büyükçekmece'de yüzde 49,66, Ömerli'de yüzde 54,28, Darlık'ta yüzde 53,84, Elmalı'da yüzde 53,07, Kazandere'de yüzde 68,24 ve Pabuçdere'de yüzde 30,65 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 410 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 697 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 15 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,57, 2007'de yüzde 55,17, 2008'de yüzde 28,98, 2009'da yüzde 66,25, 2010'da yüzde 96,45, 2011'de yüzde 91,08, 2012'de yüzde 80,90, 2013'te yüzde 81,34, 2014'te yüzde 31,00, 2015'te yüzde 93,91, 2016'da yüzde 86,86, 2017'de yüzde 85,78, 2018'de yüzde 79,29, 2019'da yüzde 91,58, 2020'de yüzde 61,50, 2021'de ise yüzde 47,20 olarak gerçekleşti.

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