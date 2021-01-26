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Gündem İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı
Gündem

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 33 seviyesine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:38:00 - 2021-01-26 11:39:42
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı açıklandı

İstanbul, kısa bir aranın ardından tekrar yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hafta boyunca devam etmesi beklenen yağmur ve kar yağışının baraj doluluk oranını da arttırması bekleniyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün yüzde 33,37 olarak ölçüldü. 9 Ocak'ta yüzde 19,16 olan baraj doluluk oranı yüzde 14,21'lik artış gösterdi.

Bugün kaydedilen doluluk oranı şu şekilde:

Ömerli 36,38

Pabuçdere 11,16

Sazlıdere 13,11

Büyükçekmece 32,62

Alibey 43,66

Terkos 33,32

Kazandere 35,66

Elmalı 38,00

Darlık 51,53

Istrancalar 52,92

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