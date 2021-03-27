İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 71 oranını geçti.
İstanbul, geçtiğimiz yıllara göre bu yıl az yağış alması sebebiyle barajlar noktasında halkı endişelendirmişti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentteki su oranı 2021'in başlarında yüzde 19'ları görmüştü.
Son günlerde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışlar ve karlı havayla birlikte, barajlar da olumlu etkinlendi.
Yüzde 71 oldu
İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul'daki barajlarda ortalama doluluk oranı yüzde 71'e ulaştı. En fazla doluluk oranına sahip baraj, yüzde 88.41'lik oranla Anadolu Yakası'ndaki Ömerli Barajı oldu.