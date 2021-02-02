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Yaşam İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?
Yaşam

İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul barajları doldu mu? Ocak ayı başında İstanbul barajlarındaki ortalama su yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Bu durum vatandaşların panik yaşanmasına yol açtı. Son dönemde gerçekleşen yağışlar ise barajlara adeta can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları yüzde kaç dolu?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:38:00 -
İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?

Sonbaharda mevsim yağışların gerçekleşmemesi ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi İstanbul barajlarının alarm vermesine yol açtı. Son haftalarda yağan yağmurlar ise İstanbul için can suyu oldu. Peki, İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul barajları son durum | İstanbul’un kaç günlük suyu var?

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 2 Şubat itibarıyla yüzde 42,63 olarak ölçüldü. Son beş günde barajların su seviyesi yüzde 8,32'lik bir artış gösterdi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 83,65, Terkos'ta yüzde 40,99, Sazlıdere'de yüzde 19,86, Alibey'de yüzde 52,07, Büyükçekmece'de yüzde 44,86, Ömerli'de yüzde 46,79, Darlık'ta yüzde 54,84, Elmalı'da yüzde 50,21, Kazandere'de yüzde 62,40 ve Pabuçdere'de yüzde 19,79 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 369 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 743 bin metreküp oldu.

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