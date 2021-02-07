İstanbul barajları son durum | İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul barajları ocak ayı başında alarm vermeye başladı. Yüzde 19,16 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı son dönemde az da olsa yükseldi. Peki, İstanbul barajları doldu mu? İstanbul baraj doluluk oranları güncel
Mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi sebebiyle İstanbul barajları 8 Ocak 2021’de adeta alarm verdi. İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 19,16 seviyelerinde ölçüldü. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?
İstanbul barajları son durum | İstanbul barajları doldu mu?
7 Şubat Pazar günü İSKİ verilerine göz attığımızda İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 44,55 olarak ölçüldü. İstanbul barajlarının halen yüzde 55,45 boş durumda. Bu sebeple vatandaşların yaz aylarında zorluk yaşanmaması için su tüketiminde dikkatli olmaları, bilinçli su tüketimini alışkanlık haline getirmeleri son derece önemli.