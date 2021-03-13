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Yaşam İstanbul barajları son durum
Yaşam

İstanbul barajları son durum

İstanbul barajları doldu mu? 2021 yılının ilk günlerinde İstanbul barajlarındaki su seviyesi ortalama yüzde 19,16 olarak ölçüldü. İstanbullular bu haberle büyük bir telaşa kapıldı. Son aylardaki yağışlar ise adeta barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum | İstanbul'un ne kadarlık suyu var?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 16:27:00 -
İstanbul barajları son durum

İstanbul barajları güncel | İski verilerine göre 8 Ocak'ta İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Bu rakam İstanbulluları bir hayli telaşlandırdı. Ocak ayı ortasında başlayan yağılar ise barajlara can suyu olurken İstanbulluların yüzlerini güldürdü. Peki, İstanbul'un kaç günlük suyu var?

İstanbul barajları son durum

13 Mart 2021 verilerine göre İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 61,96 olarak ölçüldü. Barajların yüzde 38,04’ü halen boş bu sebeple su tüketimine dikkat etmek, gelecek yılların da düşünülmesi gerekiyor.

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