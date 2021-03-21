İstanbul barajları ne kadar doldu? İstanbul baraj doluluk oranı güncel
İstanbul'un kaç günlük suyu var? İstanbul barajlarına son dönemdeki yağışlar adeta can suyu oldu. Milyonlarca İstanbullu, kentin kaç günlük suyunun kaldığını araştırıyor. Peki, İstanbul'un kaç günlük suyu var? İstanbul barajlarının ne kadarı doldu?
8 Ocak 2021'de İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Bu haber İstanbulluları bir hayli telaşlandırdı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?
İstanbul barajları ne kadar doldu? İstanbul baraj doluluk oranı güncel
Ocak ayı ortasından bu yana İstanbul aldığı yağışlarla vatandaşların yüzünü güldürdü. Son dönemdeki yağışların etkisiyle İstanbul barajlarının ortalama seviyesi yüzde 64,06 oldu. İstanbul barajlarının yüzde 35,94'ü ise halen boş. Bu sebeple su tüketimi konusunda hassas olmanız da yarar var.