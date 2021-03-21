8 Ocak 2021'de İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Bu haber İstanbulluları bir hayli telaşlandırdı. Peki, İstanbul barajları doldu mu?

İstanbul barajları ne kadar doldu? İstanbul baraj doluluk oranı güncel

Ocak ayı ortasından bu yana İstanbul aldığı yağışlarla vatandaşların yüzünü güldürdü. Son dönemdeki yağışların etkisiyle İstanbul barajlarının ortalama seviyesi yüzde 64,06 oldu. İstanbul barajlarının yüzde 35,94'ü ise halen boş. Bu sebeple su tüketimi konusunda hassas olmanız da yarar var.