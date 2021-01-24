İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum nedir?
Uzun bir yağmursuzluk sonrasında barajlardaki doluluk oranı düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz haftada kar ve yağmur yağışı ile birlikte barajlar biraz daha doldu. Peki İstanbul barajlarında son durum nedir? İstanbul’un en dolu barajı hangisidir?
İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak’ta %19.16’ya kadar düşüş yaşandı. Önce yağmurun yağması, akabinde gelen kar yağışları; barajların su seviyelerinde artış yaşattı. Kar yağışından sonra 20 Ocak’ta %30.77, 21 Ocak’ta %31.04’e yükselen doluluk oranı dün %31.89, bugün ise %32.38 şeklinde ölçüldü. Barajlarda yağışlı geçen günler içinde sevindiren artış %13.22 olarak kaydedildi.
İstanbul’da güncel olarak en fazla doluluk oranına sahip baraj Istrancalar olarak biliniyor. Istrancalar Barajında doluluk oranı %55.13 olarak ölçüldü. İstanbul’un en düşük doluluk oranına sahip barajı ise %12.74 ile Sazlıdere Barajı oldu.
İstanbul barajları güncel doluluk oranları
Ömerli Barajı doluluk oranı: %33.73
Papuçdere barajı doluluk oranı: %12.34
Sazlıdere barajı doluluk oranı: %12.74
Büyükçekmece barajı doluluk oranı: %31.78
Alibeyköy barajı doluluk oranı: %42.95
Terkos barajı doluluk oranı: %32.67
Kazandere barajı doluluk oranı: %35.53
Elmalı barajı doluluk oranı: %35.99
Darlık barajı doluluk oranı: %51.62
Istrancalar barajı doluluk oranı: %55.13