İstanbul barajları doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum nedir?

İstanbul’da yaşanan kuraklık sebebiyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak’ta %19.16’ya kadar düşüş yaşandı. Önce yağmurun yağması, akabinde gelen kar yağışları; barajların su seviyelerinde artış yaşattı. Kar yağışından sonra 20 Ocak’ta %30.77, 21 Ocak’ta %31.04’e yükselen doluluk oranı dün %31.89, bugün ise %32.38 şeklinde ölçüldü. Barajlarda yağışlı geçen günler içinde sevindiren artış %13.22 olarak kaydedildi.

İstanbul’da güncel olarak en fazla doluluk oranına sahip baraj Istrancalar olarak biliniyor. Istrancalar Barajında doluluk oranı %55.13 olarak ölçüldü. İstanbul’un en düşük doluluk oranına sahip barajı ise %12.74 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul barajları güncel doluluk oranları

Ömerli Barajı doluluk oranı: %33.73

Papuçdere barajı doluluk oranı: %12.34

Sazlıdere barajı doluluk oranı: %12.74

Büyükçekmece barajı doluluk oranı: %31.78

Alibeyköy barajı doluluk oranı: %42.95

Terkos barajı doluluk oranı: %32.67

Kazandere barajı doluluk oranı: %35.53

Elmalı barajı doluluk oranı: %35.99

Darlık barajı doluluk oranı: %51.62

Istrancalar barajı doluluk oranı: %55.13