İstanbul barajları son durum | 2020 yılının son aylarında adeta İstanbul yağışa hasret kaldı. Mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar ve yağışız geçen sonbahar İstanbul barajları için alarm verilmesine yol açtı. 8 Ocak 2021de İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19,16 olarak açıklandı. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

8 Mart 2021 verilerine göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 59,93 olarak açıklandı. Ancak barajların halen yüzde 40,07'si boş. Bu nedenle su tüketimi konusunda dikkatli olmak çok önemli.