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Yaşam İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum
Yaşam

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İstanbul barajları ocak ayının ilk haftasında adeta alarm verdi. Baraj doluluk ortalaması o günlerde yüzde 19,16 olarak açıklandı. Ocak ayının ikinci haftasından sonra ise etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul barajlarının ne kadarı doldu?

Yeniakit Publisher
2021-03-08 12:53:00 -
İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

İstanbul barajları son durum | 2020 yılının son aylarında adeta İstanbul yağışa hasret kaldı. Mevsim normallerinin üstündeki sıcaklıklar ve yağışız geçen sonbahar İstanbul barajları için alarm verilmesine yol açtı. 8 Ocak 2021de İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19,16 olarak açıklandı. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

8 Mart 2021 verilerine göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 59,93 olarak açıklandı. Ancak barajların halen yüzde 40,07'si boş. Bu nedenle su tüketimi konusunda dikkatli olmak çok önemli.

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