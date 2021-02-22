İstanbul kaç günlük suyu var? İstanbul barajları son yılların en düşük seviyelerine ocak ayı aşında düştü. İstanbul’un susuz kalıp kalmayacağı ise milyonları kaygılandırıyor. Son haftalardaki kar ve yağmurların barajları ne ölçüde etkilediği merak ediliyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum nedir?

İstanbul barajları doldu mu? İstanbul barajları son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 32,17 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 5 yükseldi. İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 22 Şubat Pazartesi itibarıyla yüzde 51,33 olarak ölçüldü.