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Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları doldu mu son durum
Yaşam

İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları doldu mu son durum

İstanbul'un kaç günlük suyu var? İstanbul barajları ocak ayı barajında adeta alarm vermeye başladı. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 19,16 sevilerinde ölçüldü. Vatandaşlar son yağışların barajlara ne kadarlık bir katkısının olduğunu araştırmaya başladı. İstanbul barajları son durum

Yeniakit Publisher
2021-02-25 10:51:00 -
İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları doldu mu son durum

İstanbul barajları ne kadar doldu? 8 Ocak 2021'de yapılan açıklamada İstanbul barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 19,16 seviyelerinde ölçüldü. Söz konusu rakamlarda vatandaşları bir hayli kaygılandırdı. Ocak ayı ortasından sonra zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyretse de yağışlı bir dönem yaşandı. Vatandaşlar barajlardaki doluluk oranının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İstanbul'un ne kadarlık suyu var?

İstanbul baraj doluluk oranı | İstanbul barajları doldu mu son durum

25 Şubat 2021 itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 54,07 olarak ölçüldü. Barajların halen yüzde 45,93’ünün boş olduğu unutulmamalı ve su israfından kaçınılmalı.

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