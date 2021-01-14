Beklenen yağışların gerçekleşmemesi, pandemi sebebiyle artan su tüketimi gibi sebeplerle İstanbul barajları alarm vermeye başlamıştı. Son günlerde yağan yağmurlar adeta barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu?

İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doluyor mu?

İstanbul serin ve yağışlı havanını etkisi altına girdi. Kentte son altı gündür özlemle beklenen yağmur yağıyor. Vatandaşlar son günlerdeki yağışların barajları nasıl etkilediğini merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’daki barajların doluluk oranları ortalama yüzde 19,16’ya kadar düştü. Yağan yağmurların etkisiyle baraj doluluk oranı yüzde 24,66’ya yükseldi.

Barajlara tek tek göz atıldığında Istırancalar'ın yüzde 94,23 doluluk oranına ulaştığı Pabuçdere'nin yüzde 12,99 ve Sazlıdere'nin yüzde 6,55 oranında dolu olduğu İSKİ resmi internet sitesinde yer alıyor.