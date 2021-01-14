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Yaşam İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doluyor mu?
Yaşam

İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doluyor mu?

Yağmurlar barajları doldurdu mu? | İstanbul son yılların en kurak kışı yaşıyor. Aylardır beklenene yağışların gerçekleşmemesi sebebiyle barajlarda doluluk oranı yüzde 19,16’ya kadar gerilemişti. Son 6 gündür İstanbul yağış alıyor. Hal böyle olunca vatandaşlar yağmurların barajları doldurup doldurmadığını araştırmaya başladı. Peki, barajlar doldu mu? | İstanbul’da kuraklık olur mu? | İstanbul’da su kesintileri yaşanır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 08:21:00 -
İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doluyor mu?

Beklenen yağışların gerçekleşmemesi, pandemi sebebiyle artan su tüketimi gibi sebeplerle İstanbul barajları alarm vermeye başlamıştı. Son günlerde yağan yağmurlar adeta barajlara can suyu oldu. Peki, İstanbul barajları ne kadar doldu?

İstanbul baraj doluluk oranı güncel | İstanbul barajları doluyor mu?

İstanbul serin ve yağışlı havanını etkisi altına girdi. Kentte son altı gündür özlemle beklenen yağmur yağıyor. Vatandaşlar son günlerdeki yağışların barajları nasıl etkilediğini merak ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’daki barajların doluluk oranları ortalama yüzde 19,16’ya kadar düştü. Yağan yağmurların etkisiyle baraj doluluk oranı yüzde 24,66’ya yükseldi.

Barajlara tek tek göz atıldığında Istırancalar'ın yüzde 94,23 doluluk oranına ulaştığı Pabuçdere'nin yüzde 12,99 ve Sazlıdere'nin yüzde 6,55 oranında dolu olduğu İSKİ resmi internet sitesinde yer alıyor.

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