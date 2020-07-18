  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polislere düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki memur hafif şekilde yaralandı. Saldırganların yakalanması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 14:45:00 - 2020-07-18 15:47:21
İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136. sokakta silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polislerin durumu iyi

Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

3 kişi gözaltına alındı

Gelen ilk bilgilere göre saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken güvenlik güçlerinin operasyonları ise devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı