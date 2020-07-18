İstanbul Bağcılar'da polislere silahlı saldırı
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polislere düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki memur hafif şekilde yaralandı. Saldırganların yakalanması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136. sokakta silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polislerin durumu iyi
Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı.
3 kişi gözaltına alındı
Gelen ilk bilgilere göre saldırıyla ilgili olduğu belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken güvenlik güçlerinin operasyonları ise devam ediyor.