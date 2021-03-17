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Ekonomi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik kadrosunu genişletiyor
Ekonomi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik kadrosunu genişletiyor

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi belirtilen birimlerine aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı 88 öğretim üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:40:00 -
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi akademik kadrosunu genişletiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan duyuruya göre Prof / Doç. / Dr. Öğrt. Üyesi başvuruları 31.03.2021 tarihine kadar İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Prof. Muammer Aksoy Cad. No: 10 Kazlıçeşme-Zeytinburnu/İSTANBUL adresine yapılabilecek.

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