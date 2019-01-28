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İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, akademik dergi çıkarıyor

Kısa adı Aras olan Academic Research in Art and Science dergisi, her yıl mart ve eylül aylarında yayımlanacak hakemli uluslararası bir dergi olarak yayın hayatına başlıyor

28 Ocak 2019 Pazartesi 10:18
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, akademik dergi çıkarıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Türkiye'de bilimin gelişimine önemli katkılar sağlayacak yeni ve farklı bir akademik dergi çıkarıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kısa adı Aras olan Academic Research in Art and Science dergisi, her yıl mart ve eylül aylarında yayımlanacak hakemli uluslararası bir dergi olarak yayın hayatına başlıyor.

Dergide yayımlanan bilimsel / sanatsal eserlerin sahiplerine ve hakemlere telif ödemesi yapılacak.

Ayrıca, derginin ilk sayısından itibaren yayımlanan bütün akademik eserlerden YÖK Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği, Üniversiteler arası Kurul Doçentlik Sınav Yönetmeliği ve üniversitelerin öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönergeleri çerçevesinde puan kazanılacak.

Dergide fen ve mühendislik bilimleri, güzel sanatlar ve tasarım, sağlık bilimleri, spor bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler alanlarında Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanan nitelikli bilimsel eserlere yer verilecek.

İlk sayısı Eylül 2019'da yayımlanacak olan dergiye son makale teslim tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirlendi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 10:18
  1. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

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