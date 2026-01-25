  • İSTANBUL
Gündem İstanbul Anadolu Yakası'nı sis bastı göz gözü görmüyor
Gündem

İstanbul Anadolu Yakası'nı sis bastı göz gözü görmüyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
İstanbul Anadolu Yakası'nı sis bastı göz gözü görmüyor

İstanbul Anadolu Yakası’nda gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde sis etkili oldu. Şehrin genelinde açık bir hava görülürken, rakımı yüksek noktalar sis altında kaldı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda gece saatlerinde yüksek kesimlerde sis etkisini gösterdi.

Sisin etkisinin en yoğun hissedildiği yerlerden biri de Çamlıca eteklerindeki Mehmet Akif Ersoy Mahallesi oldu.

Gece saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle mahalle genelinde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Sokak lambalarının sis tabakasıyla birleştiği anlar mahallede farklı bir görüntü oluştururken, sürücüler ve vatandaşların sisli havadaki görüntüsü kameraya yansıdı.

