  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk Telekom teknolojisi! Türkiye'de yeni hedefi, paylaştı: Türk futbolunun destekçisi olmak için masaya oturacak

Türkiye'nin efsane kola markası raflardaki yerini yeniden aldı! Coca Cola'ya büyük şok

İsrail, Şam'da İran karargahını vurdu: Toplantı yapıyorlardı, çok sayıda ölü var

Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti

Bir yanda Demirtaş bir yanda Kavala! Türkiye’den AİHM’ye çifte tokat

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok'un karşısına tanınmış bir kadın! İYİ Parti kulisi...

İphone’lar yine çöp oldu! Şarjı en uzun giden 10 akıllı telefon belli oldu!

Bu kafayla gidersen seni daha çok uyuturlar! Fatih Portakal’dan bomba itiraflar

STK'lardan çağrı! Gazze’yi unutturmayalım

Fondaşlar uzay yolculuğunu görmedi
Biyografi İstanbul AK Parti Esenyurt Adayı Hamit Öncü Kimdir?
Biyografi

İstanbul AK Parti Esenyurt Adayı Hamit Öncü Kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-01-20 15:25:00 -
İstanbul AK Parti Esenyurt Adayı Hamit Öncü Kimdir?

AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçim maratonunda Esenyurt ilçesi için yarışacak Hamit Öncü kariyeri merak edildi. 20 Ocak Cumartesi günü açıklanan AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı bilgileri geldi. İşte Hamit Öncü hayatı..

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Esenyurt adayı olarak Hamit Öncü seçildi. AK Parti İstanbul Esenyurt adayı olarak ilan edilen Hamit Öncü hayatı merak konusu oldu. Hamit Öncü ilkokulu Mardin Yatılı Bölge İlkokulu’nda okudu. Ardından Dicle Öğretmen Lisesi ve Mardin Eğitim Enstitüsü’nde eğitimine devam eden Hamit Öncü, 1979 yılından itibaren 25 yıl öğretmenlik ve idarecilik görevlerinü yürüttü. 1994 yılında Refah Partisi Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset hayatına atılan Hamit Öncü 2004 yılında Kıraç Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009-2011 yıllarında İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Hamit Öncü, 2015 yılında AK Parti 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalıştı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı olan Hamit Öncü İHO İstanbul 3. Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Ensar Vakfı Esenyurt Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeni Dünya Vakfı İstanbul Yurtlar ve Evler Komisyon Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Hamit Öncü, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23