İstanbul AK Parti Esenyurt Adayı Hamit Öncü Kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde İstanbul Esenyurt adayı olarak Hamit Öncü seçildi. AK Parti İstanbul Esenyurt adayı olarak ilan edilen Hamit Öncü hayatı merak konusu oldu. Hamit Öncü ilkokulu Mardin Yatılı Bölge İlkokulu’nda okudu. Ardından Dicle Öğretmen Lisesi ve Mardin Eğitim Enstitüsü’nde eğitimine devam eden Hamit Öncü, 1979 yılından itibaren 25 yıl öğretmenlik ve idarecilik görevlerinü yürüttü. 1994 yılında Refah Partisi Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset hayatına atılan Hamit Öncü 2004 yılında Kıraç Belediye Başkanı olarak seçildi. 2009-2011 yıllarında İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Hamit Öncü, 2015 yılında AK Parti 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalıştı. 7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı olan Hamit Öncü İHO İstanbul 3. Bölge Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Ensar Vakfı Esenyurt Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Yeni Dünya Vakfı İstanbul Yurtlar ve Evler Komisyon Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Hamit Öncü, birçok sivil toplum kuruluşunda aktif yer aldı.