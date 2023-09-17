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Yerel İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı
Yerel

İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı

Yeniakit Publisher
2023-09-17 12:12:00 - 2023-09-17 12:12:38
İstanbul açıklarında iki gemi çarpıştı

Ahırkapı açıklarında kuru yük gemisi ile konteyner gemisinin çarpıştığı, herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin tespit edilmediği bildirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahırkapı Demir Bölgesi’nde "New Legend" isimli 228 metre boyundaki kuru yük gemisi ve "Elbsun" isimli 141 metre boyundaki konteyner gemisinin çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, "(Gemilerde) KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yapılan incelemelerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." ifadesine yer verildi.

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