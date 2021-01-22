İstanbullular 22 Ocak Cuma günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

İstanbul 22 Ocak cuma elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: IŞIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KALELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: RÜŞTÜ SARP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: 50. YIL

09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: GÜVENCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: IŞIKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÖZYURT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÇALIŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT EREN TECİMEL

TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HARMANDALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SİNEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: NEŞENUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BİLLUR

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ