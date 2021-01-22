İstanbul 22 Ocak cuma elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
22 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi! AYEDAŞ, Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul 22 Ocak cuma elektrik kesintisi yaşanan ilçeler...
İstanbullular 22 Ocak Cuma günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle planlı elektrik kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleleri araştırıyor. İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. İstanbullular elektriğin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...
İstanbul 22 Ocak cuma elektrik kesintisi yaşanan ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: IŞIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: KALELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: RÜŞTÜ SARP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: 50. YIL
09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: MEKTEP
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: GÜVENCE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: IŞIKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÖZYURT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ÇALIŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT CENGİZ AKTAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÜÇÜKYALI MERKEZ - Sokak: ŞEHİT EREN TECİMEL
TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
12:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: GÜZİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: HARMANDALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: SİNEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: NEŞENUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVLİYA ÇELEBİ - Sokak: TERSANELER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: POSTANE - Sokak: BİLLUR
ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ