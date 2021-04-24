İstanbul 1 No’lu Barodan faşizm

Hak, hukuk ve adalet diyerek yaygara koparan İstanbul 1 No’lu Barosu’nun, ‘çoklu baro’ düzenlemesiyle kurulan 2 No’lu Baro mensuplarına yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamasına tepki yağdı. Akit’in ortaya çıkardığı şifre skandalının ardından gazetemize konuşan 2 No’lu Baronun hukukçuları, adalet mekanizmasının en önemli unsurlarından biri olan baronun kanunsuz uygulamasını hukuk dışı ve emsali olmayan bir uygulama olarak nitelendirdiler.

Uygulama hukuka aykırı

Skandal uygulamayla ilgili görüştüğümüz İstanbul 2 No’lu Baro Üyesi Avukat Yasin Şamlı, şunları dile getirdi: “İstanbul 1 No’lu Barosu’nun adliye binalarında bulunan baro odalarındaki bilgisayarlara şifre koyarak yalnızca kendi üyelerinin kullanımına açıp üyeleri dışında bütün avukatlara kapatması öncelikle mevzuata aykırıdır. İkinci olarak; bu uygulama, avukatları mağdur edecek nitelikte bir uygulamadır. Zira bu uygulama yalnız İstanbul 2 No’lu Baro üyelerini değil, duruşmaları ve adli işlemlerini yapmak üzere İstanbul dışından gelecek bütün avukatları mağdur edecek niteliktedir. Biz bu uygulamanın hukuka açıkça aykırı olduğu kanaatindeyiz.” Anayasa’nın 135. ve Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesi hükümlerinin açık ve emredici olduğunu vurgulayan Şamlı, “Barolar yalnızca kendi üyelerinin değil, “mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak” için faaliyette bulunur; böyle yapmaları gerekir” açıklamasında bulundu. Şamlı, şunları kaydetti: “Bu uygulama aynı zamanda mesleğin saygınlığına zarar veren ayrımcı bir uygulamadır. Türkiye Barolar Birliği’ne tahsis edilmiş baro odalarının kullanımının engellenmesini, ötekileştiren yok sayan kamplaştıran bir uygulamadır. Bu ve bunun gibi tüm uygulamaları kınıyoruz. İstanbul 1 No’lu Barosu’nu bu yanlış uygulamadan en kısa zamanda dönmeye davet ediyoruz.”

2 No’lu Baro mesleğin yüzakı

İstanbul 2 No’lu Barosu olarak; yaptıkları faaliyetlerle hem kendi üyelerinin hem de ülkemizdeki bütün avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten Şamlı, “Avukatlık mesleğini geliştireceğiz. Ülkemizdeki, hatta yurtdışından misafir olarak gelen bütün meslektaşlarımız arasında dayanışma ve güveni sağlayacağız” dedi. Bir ilde birden fazla baro kurulmasına imkân veren kanunun çıkma sebeplerinden birinin, bazı baroların katı, ideolojik, ötekileştirici tavır ve davranışları olduğunu ifade eden Şamlı, şöyle devam etti: “İstanbul 2 No’lu Barosu olarak bütün meslektaşlarımızı kuşatıcı ve kapsayıcı olacağız. Meslek kuruluşu olduğumuz bilinci ile meslektaşlarımızın inancına, ideolojisine, felsefi kanaatine, toplumsal aidiyetine bakmadan onlara hizmet edeceğiz. Amacımız; mesleğin icrasının önündeki engelleri kaldırmak, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslektaşlarımız arasında dayanışmayı artırmak, mesleğin saygınlığını artırmak, hakları savunmak, hak ihlallerini ortadan kaldırmak ve nihayet tüm milletimiz için adalete ulaşımı kolaylaştırmaktır.”

Baronun uygulaması mesleki faşizm

“Darbeci Baro”nun baro odalarındaki bilgisayarları şifrelemesine tepki gösteren Avukat Kerami Özdemir de, “İstanbul 1 No’lu Barosu’nun yaptığı bu hukuksuz eylemin, ne avukatlık meslek ahlakında ne de mevzuatta karşılığı var. Avukatlık mesleğinin sorunlarını çözmesi gerekenler, avukatlara köstek olmak için uğraşıyorlar. Bu uygulama bir ayrımcılıktır. Mesleki faşizmdir. Avukatlık ahlakında karşılığı olmadığı gibi emsali olan bir durum da değil” şeklinde konuştu. Skandal uygulamanın çok ayıp bir uygulama olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti: “Avukatlar kullanmasın diye bilgisayarlara şifreleme tekniği uygulanması meslek açısında yüzkarası. Bir avukat diğer bir avukatın rutin işlerini zorlaştırmak için böyle bir faaliyette bulunamaz. Bu meslek ilkelerine ve meslek ahlakına aykırıdır. Uygulamayı mevzuat açısından ele alacak olursak, çoklu baroya geçmek için gerekli mevzuat yapıldıktan sonra başka baroların kurulması, hukuka uygun hale getirtilmiştir. Dolayısıyla insanların bir başka baroya geçmesi, baro odalarında bazı hizmetlerden faydalanamayacağı anlamına gelmez. Baro odaları belli bir baronun yönetiminde olan yerler değildir. Avukatlık mesleğinin hizmetinde olan yerlerdir. Bu uygulama hukuken ve vicdanen kabul edilebilir bir durum değil. 2 No’lu Baro’ya yönelik taciz ve engellemeye yönelik bir faaliyettir.”