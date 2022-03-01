Aileler, evlatlarının her zaman sağlıklı olmasını arzu eder. Kimi zaman çocuklarda iştahsızlık sorunu yaşanabiliyor. Uzun süreli iştahsızlık probleminde ise ailenin bir hekime başvurması uzmanlarca tavsiye edilir. Peki, çocuklarda iştahsızlık niye olur?

İştahsızlık nedir?

İştahsızlık, besinlere karşı duyulan isteksizlik, kilo kaybı, vücut kitle endeksinde bozulma, hâlsizlik, yorgunluk, cilt kuruluğu ve regl olamama gibi belirtilerle karakterizedir.

Çocuklarda iştahsızlık niye olur?

Çocukluk döneminde iştahsızlık, çoğunlukla idrar yolu enfeksiyonundan ve kulak, burun, boğaz ağrılarına bağlı olarak görülür. Yutma güçlüğüne neden olan hastalıklar çocuğun, beslenmeyi reddetmesine yol açar. Gastroözofageal reflü gibi sindirim sistemi problemleri de çocuklarda iştahsızlığa yol açan etkenler arasındadır. Çinko eksikliği belirtilerinden biri olan iştahsızlık, çocuklar arasında sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Çocuklarda iştahsızlık sebepleri şöyle sıralanabilir:

Kabızlık,

Karın ağrısı,

Psikolojik durumlar,

Ülser,

Gastrit,

Minarel ve vitamin eksikliği,

Nörolojik problemler,

Epilepsi,

Kronik hastalıklar,

Bağırsak hastalıkları,

Serebral palsi,

Alerjiler,

Çinko eksikliği

İştahsızlık için hangi bölüme gidilir? Yemek yemeyen çocuğu hangi doktora götürmeliyim?

İştahsızlık problemini bir çocuk yaşıyorsa öncelikle bir çocuk doktoruna başvuru yapılmalıdır. Çocuk doktoru ise konuyla ilgili tahlil ve testlerle tedavi için yönlendirme yapacaktır. Yetişkinlerde yaşanan iştahsızlık sorunu içinse dahiliye polikliniğine başvurmak doğru olacaktır.