İştahı bıçak gibi kestiği kanıtlandı! Kısa sürede zayıflatıyor

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ETKİYE SAHİP

Doğanın bizlere sunduğu armağanlar arasında yer alan esansiyel yağlar birçok sağlık sorununa yardımcı olabiliyor. Rezene tohumu yağı ise metabolizma hızlandırıcı etkiye sahip. Rezene tohumu yağı, düzenli tüketildiğinde iştahı kontrol altına alıyor ve metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecini yolunu koyuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK SAĞLIYOR

Etkileri sadece kilo verdirmekle kısıtlı değil. Bunun yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağıdır ve vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Sindirim sistemine de destek sağlayan rezene tohumu yağı, bağırsak problemlerinin de üstesinden gelir.

VÜCUDUN SU TUTMASININ DA ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR

Metabolik güçlendirici olan bu yağ, vücuttaki yağların parçalanmasına destek olur. Düzenli tüketildiğinde idrara çıkma isteğini artırır. Bu sayede vücudun su tutmasının da önüne geçilmiş olur.

REZENE TOHUMU YAĞI NASIL KULLANILIR?

Her sabah yemeklerden 15 dakika önce bir bardak ılık suyun içine 2 damla damlatın ve suyu için. Bu süreçte diyetiniz de önem taşıyor. Sadece rezene yağıyla kilo vermeniz zor olabilir. Diyet aşamasında karbonhidrat alımını azaltmalı ve bolca hareket etmelisiniz. Her şeyden önce yapmanız gereken şey ise rezene yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Kilo vermek isteyenlerin en çok tükettiği popüler bitki çaylarından biri olan rezene çayı, iştahınızı azaltarak kısa sürede zayıflamanıza yardımcı oluyor. Rezene çayını yeterli miktarda tüketerek ince bir bedene kavuşabilirsiniz.

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Mide ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını sağlar.

Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun dengede kalmasını sağlar.

Yatmadan önce tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırmasıyla bilinir. Bu yüzde kilo vermeye destek olur.

Kas gevşetici etkisi vardır. Bu yüzden baş ağrılarının azalmasında da etkilidir.

Kasların gevşemesine yardımcı olduğu için, regl sancılarını azaltır.

Rezene çayı soğutulduktan sonra pamuk yardımıyla göz çevresine sürülürse, gözlerdeki şişkinlikler azaltılır.

İdrar söktürücü özelliğiyle ödem oluşmasını önler.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır, ses kısıklığına iyi gelir.

Kansızlığa karşı iyi geldiği düşünülmektedir.

Cilt dokusunu yeniler ve cildin canlı görünmesini sağlar.

Enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

REZENE ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kilo vermek isteyen herkes bu süreçte bitki çaylarından çok fazla yararlanır. Rezene çayı da zayıflamak isteyen herkesin tercih ettiği en popüler çaylar arasında yer alır. Bağırsakları çalıştıran ve kabızlığa iyi gelen rezene çayı yağ yakımını kolaylaştırarak kilo vermeye yardımcı olur.

Kilo verdirici özelliği ile ön plana çıkan rezene çayı, doğal bir iştah kapatıcı olarak biliniyor.

Kilo problemi olan kişilerin düzenli tüketmesi durumunda tok hissetmesine yardımcı olacak rezene çayı, kilo alımını engelleyerek yağ yakımını kolaylaştırıyor.

Günde sadece 2 bardak rezene çayı içerek kilo vermek sürecinizi daha hızlı hale getirebilirsiniz.

REZENE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Rezene çayını demlemek için 2 çay kaşığı ezilmiş ya da öğütülmüş rezene tohumu ve 1 bardak su sizin için yeterli olur. Kaynayan suya öğütülmüş rezene tohumları attıktan sonra 5 dakika boyunca rezenenin suyun içerisinde demlenmesini bekleyin.

Rezene çayı demlendikten sonra istediğiniz zaman diliminde bu çayı tüketebilirsiniz. Dilerseniz rezene çayının içine bal ya da limon da atabilirsiniz. Böylelikle rezene çayını daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.