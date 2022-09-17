İştah kapatıcı içeçek: İştahı bıçak gibi kesiyor!

İştah Kesici Yiyecekler, Bitkiler, Çaylar

Yeşil Çay: Metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden dolayı yağ yakımını hızlandıran yeşil çay, hem enerji tüketimini arttırır hem de iştah kesici etkiye sahiptir. Ayrıca içeriğinde yer alan antioksidan ve C vitamini toksin maddelerin ve vücutta biriken fazla suyun atımını sağlar. İşte yeşil çayla tarif...

İştah Kapatıcı İçeçek Tarifi İçin Malzemeler

2 adet limon

1 tane kabuk tarçın

10 yaprak taze nane

1 çay kaşığı yeşil çay ( tane değilse yeşil çay paketlilerden bir tane )

1 litre su

İştah Kapatıcı İçeçek Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir kupaya sıcak su ile bir tane yeşil çayı demleyin. Bir sürahiye 1 limonu sık diğer limonun kabuklarını soyup ince ince dilimle, nane ve kabuk tarçını koy içine üstüne 5 dakika demlediğin yeşil cayı dök, üzerine 1 litre oda sıcaklığındaki suyu ekleyin. Ağzını kapatın 2 saat sonra ya oda sıcaklığında yada buzdolabında soğutulmuş olarak için. Afiyet olsun. Not : 1 günde tüketmeniz gerekmektedir.