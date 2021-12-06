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Kadın - Aile İştah kapatan besinler
Kadın - Aile

İştah kapatan besinler

İştah kesen, tok tutan besinler listesi...

Yeniakit Publisher
2021-12-06 16:54:00 - 2021-12-06 16:58:48
İştah kapatan besinler

Sağlıklı beslenme programları ile ideal kiloya ulaşmış fakat sürekli yeme ihtiyacı nedeniyle yeniden kilo almaya başladıysanız. Yediğiniz besinlere dikkat etmenizde fayda var.

Yemeyi çok sevenleri bile fazla yemekten vazgeçirecek  iştah kesen yiyecekler;

  • Badem: Yağlı kuruyemişlerden olan badem birçok vitamin, mineral ve posadan zengindir
  • Sirke: Salatalara ekleyeceğiniz sirke tokluk sürenizi uzatabilir
  • Tarçın: Kan şekerini düzenleyerek iştahı azaltır
  • Sirke: Kilo vermek isteyenlerin en çok tükettiği besin olan sirke yiyeceklerin daha uzun süre midede kalmasını sağlar
  • Brokoli: Sindirimin ilacı olan brokolinin suyu içildiğinde iştahı kapatır
  • Karnabahar: C vitamini açısından zengin olan karnabahar tok tutar

 

 

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