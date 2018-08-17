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İştah kabartan yatırımlar

Türkiye ekonomisi üzerinde ABD merkezli oynanan oyunlar bir bir ters teperken, Ticaret Bakanlığı’nın Rusya, Meksika, Hindistan ve Çin’i öncelikli pazarlar olarak açıklaması yatırımcıların iştahını kabarttı. Türkiye yeni ve farklı pazarlara açılmak için hazırlık yaparken, ulusal ve uluslararası iki dev firma ülkemizdeki büyütmek için adımlar attı.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:13
İştah kabartan yatırımlar

BUĞRA KARDAN

ABD’nin ekonomik taarruzu ile karşı karşıya kalan Türkiye’ye yatırım yağıyor. Katar’ın 15 milyar dolarlık yatırım hamlesinin ardından Çinli firmalar Türkiye’ye akmaya başladı.  Bu firmaların başında Alibaba bulunuyor. E-ticaret devinin yatırım için büyük illeri radarına aldığı ifade ediliyor.

Temmuz ayında Alibaba tarafından satın alınan Trendyol, resmi olarak bu grubun çatısı altına geçti. ABD ile gerilimin tırmandığı, Çin ile ticaretin arttığı bu ortamda firmanın Türkiye’ye merkez açacağı dile getiriliyor.

1 MİLYAR DOLAR GETİRECEKLER

Alibaba tarafından Trendyol’a 1 milyar dolara yakın yatırım yapılacağı açıklandı. Belli periyotlarla Türkiye’ye gelen firma yetkililerinin İstanbul merkezli bir tesis kurmayı planladığı, bu çerçevede depo ve merkez inşası için arsa baktığı belirtiliyor.

YABANCI YATIRIMCILARDAN GÜVEN MESAJI

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, hükümetin Türkiye’de üretim yapan, ihracata önemli katkıda bulunan ve istihdam oluşturan tüm firmaları Türk şirketi olarak görmesinin yabancı yatırımcılara güven verdiğini söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:13
  1. İstanbul
  2. ABD
  3. ekonomi
  4. Alibaba
  5. yatırım

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