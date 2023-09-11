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Yerel İSTAD'dan Ermenistan'a kınama
Yerel

İSTAD'dan Ermenistan'a kınama

Yeniakit Publisher
2023-09-11 02:22:00 -
İSTAD'dan Ermenistan'a kınama

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı ve TADEF basın sözcüsü Sefer Karakoyunlu, Ermenistan'ın, Karabağ tavrını kınadı.

Ermenistan’ın provokatif eylemler peşinde olduğu bir kez daha görüldü. Bölgenin barış ve istikrara ihtiyacı olduğu bir dönemde Ermenistan sözde Karabağ'da seçim yaptı.

"Karabağ Azerbaycan toprağıdır"

Konuya tepki gösteren İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) Başkanı ve TADEF basın sözcüsü Sefer Karakoyunlu, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve avanesi ateşle oynuyor. Bölgenin barış ve istikrara ihtiyacı olduğu bir dönemde Ermenistan'ın, Karabağ'da sözde seçim yapması kabul edilemez. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Gerçeklerle yüzleşmek istemeyen Paşinyan, daha önce de Şuşa'da reks eylemiş ve sonunu görmüştü bu gibi provokatif eylemler kabul edilemez. Ermenistan'ı bu yanlış eyleminden kolayı kınıyoruz. Bölgeye barış ve istikrarın gelmesi için, Ermenistan vermiş olduğu taahhütleri derhal yerine getirmelidir" dedi.

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